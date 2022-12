Pretelt nunca me insinuó beneficiar a Fidupetrol: exmagistrado Mauricio González

En la Corte Suprema de Justicia avanza el juicio contra Jorge Pretelt por el presunto favorecimiento a Fidupetrol en una acción de tutela.



Este lunes, declaró, en calidad de testigo, el exmagistrado Mauricio González, encargado en su momento de dicho recurso jurídico.

Durante su declaración, González dijo que Pretelt nunca le habló del soborno para incidir en esa tutela.

Publicidad

“El doctor Pretelt nunca hizo sugerencia o insinuación sobre el sentido de la decisión que fuera a adoptar, ni ninguna otra persona. Quiero agregar que no me presto para ello, nunca doy pie para que se me hagan ese tipo de ofrecimientos”, añadió.

Así las cosas,

el expresidente de la Corte Mauricio González reitera su versión sobre el presunto soborno de Fidupetrol.

Le puede interesar: Rodrigo Escobar Gil se abstuvo de declarar en el juicio contra Jorge Pretelt

Cabe recordar que justamente fue el exmagistrado González quien denunció el escándalo de Fidupetrol.

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.