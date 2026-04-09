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Blu Radio  / Judicial  / Procuraduría investiga a exdirector de la DNI, Jorge Lemus, por ofrecer beneficios a 'Papá Pitufo'

Procuraduría investiga a exdirector de la DNI, Jorge Lemus, por ofrecer beneficios a 'Papá Pitufo'

La investigación comienza tras las revelaciones de Noticias Caracol en las que presuntamente el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia habría ofrecido beneficios a Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo'.

Procuraduría investiga a exdirector de la DNI Jorge Lemus por ofrecer beneficios a 'Papá Pitufo'
Investigación a Jorge Lemus, exdirector de DNI, por caso de beneficios a 'Papá Pitufo'.
Foto: Redes sociales
Por: Nicolás Rodríguez
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Actualizado: 9 de abr, 2026

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