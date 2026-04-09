Procuraduría investiga a exdirector de la DNI, Jorge Lemus, por ofrecer beneficios a 'Papá Pitufo'

La Procuraduría abrió investigación contra Jorge Lemus, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), por presuntamente haber ofrecido beneficios judiciales a Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo'.

Este proceso se abre después de las revelaciones hechas por la unidad investigativa de Noticias Caracol en las que se habría expuesto un presunto acercamiento con Marín para facilitar eventuales condiciones favorables dentro del proceso judicial.

Esta investigación tiene como objetivo establecer si Jorge Lemus incurrió en presunto abuso de funciones a la hora de haber presuntamente negociado condiciones judiciales con el contrabandista.

“En el auto de apertura, la Sala Disciplinaria de Instrucción señaló que en esas reuniones Lemus Montañez, en su calidad de director general de la DNI, realizó los ofrecimientos de beneficios judiciales al abogado Luis Felipe Ramírez ‘en el marco de la paz total con el propósito de facilitar la entrega en Colombia del llamado zar del contrabando”, señaló la Procuraduría.



Aunque todavía no se conocen sanciones ni decisiones de fondo, la apertura formal de la investigación marca un avance importante dentro del caso, ya que pone bajo la lupa la conducta de un exfuncionario que ocupó uno de los cargos más sensibles del aparato estatal. La Procuraduría deberá determinar si las actuaciones atribuidas a Jorge Lemus comprometieron la transparencia institucional o vulneraron los principios que rigen la función pública.