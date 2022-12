Procuraduría suspendió a gerente de Hospital San Francisco en Quibdó

Carlos Enrique Palacios, gerente del Hospital San Francisco en Quibdó , fue sancionado por la Procuraduría de manera provisional por tres meses y le abrió investigación disciplinaria para determinar si pudo haber tenido omisión en el ejercicio de sus funciones que resultara en la deficiencia en los servicios de la nueva E.S.E en la capital del Chocó.

Entre los argumentos más importantes se encuentra que los usuarios no tendrían garantizado el derecho a la salud

en condiciones de oportunidad y continuidad, mientras que las fallas encontradas fueron varios.

Pues después de una visita realizada por parte de la Secretaría de Salud, se encontró que los problemas van desde temas de salubridad, deterioro de la infraestructura,

hasta inconvenientes con los contratos de profesionales de la salud.

En ese último caso, incluso, los especialistas, según pudo establecer BLU Radio, podrían de nuevo iniciar un cese de actividades en las próximas horas, puesto que denuncian que, incluso, a algunos no les pagan hace cuatro o cinco meses y no hay claridad en el tipo de contratación.

“Se encontró que el servicio de urgencias no está cumplimiento con el estándar de talento humano, teniendo en cuenta que las enfermeras no cuentan con soporte vital básico y avanzado, los contratos no están vigentes, y los especialistas de cirugía y pediatría están registrados como médicos generales. Además, las paredes presentan humedad extrema, las instalaciones eléctricas están deterioradas, los equipos biomédicos son insuficientes para atender el número de usuarios y algunos de ellos ya cumplieron su vida útil”, dice el órgano de control.