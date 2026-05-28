Prófuga conocida como “mujer del disfraz azul” será testigo en caso de homicidio de Jaime Moreno

En audiencia preparatoria del juicio por el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de la Universidad de los Andes que murió tras una golpiza ocurrida durante Halloween de 2025 en Bogotá, quedaron definidas varias de las pruebas que serán presentadas en el juicio oral.

Dentro del material avalado por el juzgado aparecen videos de cámaras de seguridad, registros del establecimiento Before Club, lugar donde los implicados asistieron a una fiesta de Halloween previamente al homicidio, análisis forenses y testimonios con los que la Fiscalía buscará reconstruir lo ocurrido la noche del 31 de octubre de 2025.

Uno de los puntos que más llamó la atención durante la diligencia fue la aprobación del testimonio de Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, conocida públicamente como la “mujer del disfraz azul”, quien actualmente es prófuga de la justicia y ha sido señalada dentro del proceso como presunta determinadora del homicidio.

Esta es la razón. Foto: Redes sociales y Before Club

En el documento judicial se argumentó que el testimonio de Fernández Sulbarán “resulta pertinente, conducente y útil” debido a que estuvo presente durante los hechos ocurridos tanto dentro de Before Club como en momentos posteriores relacionados con la investigación.



La decisión judicial también señala que la mujer “acompañaba a Juan Carlos Suárez Ortiz, Ricardo Rafael González Castro, Berta y Ámbar durante la reunión sostenida en dicho establecimiento nocturno”, y que su declaración podría aportar elementos para comprender “el origen y contexto de los acontecimientos posteriores”.

Según el documento, el testimonio será relevante para establecer “qué ocurrió realmente al interior del establecimiento y posteriormente en el exterior del mismo”, especialmente frente a la presunta intervención atribuida a algunos de los involucrados y la forma en que se desarrolló la agresión investigada.

El caso de la denominada “mujer del disfraz azul” ha generado controversia, debido a que durante la investigación, la Fiscalía solicitó una orden de captura en su contra bajo la hipótesis de que habría actuado como presunta instigadora de la golpiza. De acuerdo con la teoría del ente acusador, Fernández Sulbarán habría señalado a Jaime Esteban Moreno antes del ataque y motivado a los agresores a continuar golpeándolo. La mujer habría salido del país a finales de 2025.