Alertan que acusados por crimen de Jaime Moreno quedarían libres por vencimiento de términos

Las víctimas del caso por homicidio de Jaime Esteban Moreno advirtieron que los dos jóvenes procesados por este caso podrían recuperar su libertad por vencimiento de términos, debido a los aplazamientos y retrasos que se han presentado en el proceso judicial.

Así lo aseguró el abogado de la familia, Francisco Bernate, quien calificó la situación como “lamentable, preocupante y desafortunada”, al considerar que es “casi que un hecho” que los acusados queden en libertad mientras avanza el juicio.

Según explicó el jurista, la legislación establece que entre la radicación del escrito de acusación y el inicio del juicio oral no pueden transcurrir más de 120 días.

Indicó que, aunque varias solicitudes de aplazamiento hechas por la defensa no cuentan dentro del término, posteriormente el proceso fue remitido a un juzgado de descongestión justo cuando iba a iniciar la audiencia preparatoria, lo que impidió avanzar con la diligencia.



Bernate señaló, además, que en ese despacho judicial se informó que tampoco era posible atender el caso por compromisos del juez, situación que llevó a fijar nuevas fechas para el 9 y 23 de junio.

La Fiscalía llamó a juicio a Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro por su presunta participación en la golpiza que causó la muerte del estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes.

El ente acusador formuló cargos por homicidio agravado tras considerar que existen suficientes elementos probatorios sobre la presunta responsabilidad de ambos en los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de octubre en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

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De acuerdo con la investigación, el caso se originó tras una discusión ocurrida en la discoteca Before Club y posteriormente los hoy procesados habrían abordado nuevamente a la víctima en una vía solitaria.

En el escrito de acusación, la Fiscalía sostuvo que Suárez Ortiz y González Castro actuaron de común acuerdo y bajo la influencia de Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, quien, según el ente acusador, insistía en que debían “darle golpes y acabarlo” a Jaime Esteban Moreno.