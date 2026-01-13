En vivo
Habla mamá de Juan Carlos Suárez, señalado de acabar con la vida de Jaime Moreno

Nancy Ortiz indicó que inicialmente no sabía que Jaime Moreno había fallecido. Relató que le preguntó a su hijo por qué había hecho eso, y que él le respondió: “Usted no sabe nada”.

Foto: redes sociales / Conducta Delictiva
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de ene, 2026

