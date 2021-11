¿Qué hacer si un ladrón entra a su casa? Gobierno propone ajuste en casos de legítima defensa

El ministro del Interior, Daniel Palacios, explicó en Mañanas BLU, el artículo del proyecto, que busca endurecer penas para delitos como hurtos, que hace referencia a la legítima defensa .

El funcionario dijo que lo único que podría cambiar con la iniciativa es el concepto de proporcionalidad: el juez deberá partir de la presunción de legalidad del ciudadano que, estando en su casa, ataca a un ladrón que entró a robar.

“La legítima defensa ya está establecida en el Código Penal . Lo que establece es un test de proporcionalidad que debe hacer el juez para valorar si la persona, cuando hizo el ejercicio de la defensa legítima, lo hizo proporcionalmente con el riesgo de lo que venía en contra de su vida”, explicó.

En ese sentido, el ministro explicó que el proyecto propone el concepto de proporcionalidad, que busca brindarles garantías a quienes son víctimas de ladrones en sus hogares.

“Si la llega a utilizar (la fuerza letal) se presume la legalidad. No estamos diciéndole a la gente que la use, pero sí al ratero que no se meta en la casa de la gente. Quien irrumpe en su hogar es el que está cometiendo el delito”, añadió.

El ministro del Interior manifestó que el caso es muy diferente cuando una persona es atracada en un espacio público, dado que las circunstancias son diferentes.

“Cuando usted está en su casa, pretender que uno va a salir a preguntarle al delincuente si está armado o no. Solamente con que la persona haya entrado ilegalmente a su casa, no solamente está violando la propiedad privada, sino que está poniendo en riesgo a quienes la habitan”, puntualizó.

