Quienes realizaron el video deben ser investigados: abogado de Santrich

Gustavo Gallardo, abogado de Jesús Santrich, se pronunció sobre la libertad de su cliente en momentos en que adelantaba acercamientos con el Inpec para que su cliente pudiera salir de La Picota hacia el mediodía de este jueves. De acuerdo con el jurista, el video que fue divulgado este miércoles, que supuestamente deja en evidencia un delito por parte del exjefe guerrillero, no tiene fundamento y busca generar “un escenario turbio”.

Le puede interesar: Fiscalía podría iniciar otra investigación contra Santrich por nuevo video

Publicidad

“Viéndolo detalladamente [el video] es un contenido el cual no aporta absolutamente nada”, declaró.

“Esperamos que las instituciones judiciales colombianas no se presten a un nuevo montaje judicial”, indicó el jurista frente a la posibilidad de que Santrich no fuera liberado en razón a las nuevas imágenes.

“Ya la JEP se ha pronunciado frente a esa suerte de videos y ha dicho que son abiertamente inconstitucionales e ilegales, porque son videos que fueron obtenidos sin una orden judicial. Por tanto, son videos que violan los derechos fundamentales y no tienen todo el requisito del procedimiento para que sean considerados como una prueba. Todo lo contrario, quienes realizaron ese video sí deben ser investigados y sancionados ejemplarmente para que no sigan violentando los derechos fundamentales”, sostuvo Gallardo.

“Este video no permite determinar, primero, la comisión de un delito; segundo, no permite determinar ninguna fecha; tercero, no permite determinar cuándo fue ese video y tampoco su originalidad”, afirmó el jurista.

Publicidad

“es un video que está abiertamente manipulado y que es usado de mala fe para generar un escenario turbio en este proceso de liberación”, añadió.

Escuche esta entrevista:

Publicidad