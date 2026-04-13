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Blu Radio  / Judicial  / Ramiro Bejarano por fallo contra Petro: “Peligroso que un presidente no cumpla órdenes judiciales”

Ramiro Bejarano por fallo contra Petro: “Peligroso que un presidente no cumpla órdenes judiciales”

La controversia se originó por las reiteradas afirmaciones del presidente Petro respecto a supuestos fraudes en elecciones pasadas y la gestión de la Registraduría.

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