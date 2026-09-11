En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sismo
11S
Glifosato
Juliana Guerrero
James a Nacional

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Randy Bozo aceptó cargos por tentativa de homicidio agravado contra vigilante en Modelia

Randy Bozo aceptó cargos por tentativa de homicidio agravado contra vigilante en Modelia

El procesado se encontraba privado de la libertad por otro hecho ocurrido dos días después de la agresión contra el vigilante.

Randy Bozo aceptó cargos por tentativa de homicidio agravado contra vigilante en Modelia
El señalado le causó graves heridas a un vigilante.
Foto: Redes sociales y Policía
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Randy Jhonso Bozo Molina como presunto responsable de agredir con una piedra a un adulto mayor que se desempeñaba como vigilante en el sector de Modelia, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre. De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba a las afueras de una caseta cuando el procesado presuntamente la habría atacado con un objeto contundente, ocasionándole lesiones de gravedad.

Últimas noticias

Óscar Iván Zuluaga - Odebrecht
Judicial

Fiscalía impone medidas cautelares a bienes de Óscar Iván Zuluaga por financiación de Odebrecht

Cayó red narco que lavó millones de dólares con criptomonedas
Judicial

Cayó red narco que lavó millones de dólares con criptomonedas: así movían la droga y la plata

Videos de cámaras de seguridad registraron el momento de la agresión. En las imágenes, según la Fiscalía, se observa cómo el procesado habría aprovechado el estado de indefensión de la víctima para golpearla mientras se encontraba en el suelo y sin posibilidad de defenderse.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cargo que fue aceptado por Randy Jhonso Bozo Molina.

Randy Jhonso Bozo Molina
Randy Jhonso Bozo Molina.
Foto: Policía

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El procesado se encontraba privado de la libertad por otro hecho ocurrido dos días después de la agresión contra el vigilante. Este segundo caso se registró en el barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá, donde habría amenazado a otro ciudadano con un arma cortopunzante.

Publicidad

Por esa conducta, fue judicializado por el delito relacionado con intimidación o amenaza mediante el uso de arma de fuego, armas, elementos o dispositivos menos letales, armas de fuego hechizas y arma blanca.

Relacionados

Fiscalía General de la Nación

Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad