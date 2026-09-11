Randy Bozo aceptó cargos por tentativa de homicidio agravado contra vigilante en Modelia

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Randy Jhonso Bozo Molina como presunto responsable de agredir con una piedra a un adulto mayor que se desempeñaba como vigilante en el sector de Modelia, en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de septiembre. De acuerdo con la investigación, la víctima se encontraba a las afueras de una caseta cuando el procesado presuntamente la habría atacado con un objeto contundente, ocasionándole lesiones de gravedad.

Videos de cámaras de seguridad registraron el momento de la agresión. En las imágenes, según la Fiscalía, se observa cómo el procesado habría aprovechado el estado de indefensión de la víctima para golpearla mientras se encontraba en el suelo y sin posibilidad de defenderse.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó el delito de homicidio agravado en grado de tentativa, cargo que fue aceptado por Randy Jhonso Bozo Molina.



Randy Jhonso Bozo Molina. Foto: Policía

El procesado se encontraba privado de la libertad por otro hecho ocurrido dos días después de la agresión contra el vigilante. Este segundo caso se registró en el barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá, donde habría amenazado a otro ciudadano con un arma cortopunzante.

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Por esa conducta, fue judicializado por el delito relacionado con intimidación o amenaza mediante el uso de arma de fuego, armas, elementos o dispositivos menos letales, armas de fuego hechizas y arma blanca.