“Ratificaremos en CNE que Daily Cop aportó a campaña de Petro”: abogado de Omar Hernández

Víctor Muñoz, abogado de Omar Hernández, el fundador de Daily Cop, una entidad señalada por actividades de captación ilegal de dinero, dijo que ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) ratificarán la denuncia que indica que a la campaña Petro Presidente ingresaron dinero de esa compañía.

“Nosotros nos ratificamos en el testimonio. Esto es una ratificación legal que, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista procesal penal, no tiene ningún inconveniente en su legitimidad y pues obviamente él como testigo está en toda la capacidad y calidad de ratificarse directamente sobre lo dicho. (…) Acá se tienen fechas, datos, lugares, que es lo que un testimonio verídico requiere”, reveló el abogado

Un millón de dólares de Daily Cop

De acuerdo con lo dicho en Mañanas Blu, Dayli Cop contribuyó con un millón de dólares a la campaña presidencial,plata que no fue reportada adecuadamente en los libros de campaña del hoy presidente de la República.

El abogado dijo su cliente busca desmentir las acusaciones del presidente Petro, quien ha descalificado las alegaciones como "inventos" y ha negado cualquier vinculación con prácticas financieras ilegales durante su campaña. Sin embargo, Muñoz sostiene que "el presidente no puede tachar de falso un testimonio que aún debe ser evaluado por las autoridades judiciales".

“El presidente de la República es un funcionario público más simplemente que está sujeto al poder Ejecutivo, pero no tiene la capacidad ni la calidad de tachar de falso un testimonio que inclusive técnicamente, pues él no lo puede hacer. Él no es una autoridad judicial para determinar la validez del testimonio y mucho menos para tachar de falso este mismo. Simplemente lo que estamos pidiendo precisamente es para que mi cliente sea escuchado, como ya vamos a dar testimonio ante el Consejo Nacional Electoral para que éste mismo pueda ratificar o simplemente desvirtuar este mismo, pero dentro de los escenarios judiciales correspondientes”, dijo.