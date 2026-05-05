Renuncia fiscal Mario Burgos y pide medidas de protección para él y su familia

El fiscal Mario Burgos presentó su renuncia irrevocable a la Fiscalía General de la Nación, la cual se hará efectiva a partir del próximo 11 de mayo, según confirmó a través de una carta en la que expone motivos personales y profesionales para tomar la decisión.

En el documento, el funcionario explicó que su salida responde a “consideraciones de carácter personal y profesional que me conducen a culminar esta etapa de mi vida al servicio de la institución”, poniendo fin a su trayectoria dentro del ente acusador, donde actualmente se desempeñaba como fiscal adscrito a la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

Además de formalizar su retiro, Burgos solicitó la adopción de medidas urgentes de seguridad para él y su familia, al advertir una situación de riesgo. En su comunicación indicó “solicito se disponga la adopción inmediata de medidas urgentes, prioritarias y eficaces orientadas a salvaguardar mi seguridad e integridad personal, así como las de mi núcleo familiar, en atención a la situación de riesgo que actualmente afrontamos”.

Durante su paso por la Fiscalía, el funcionario participó en investigaciones de alto impacto, entre ellas los procesos relacionados con el caso de Jhonier Leal, los responsables del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, así como la condena a una rectora por el caso de acoso contra Sergio Urrego. También tuvo participación en el proceso inicial contra Nicolás Petro.



En su carta de renuncia, Burgos destacó su gestión dentro de la entidad y expresó confianza en la continuidad de los procesos que deja en curso. “Me retiro con la satisfacción del deber cumplido y la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí en el ejercicio de mis funciones, confiando en que los procesos a mi cargo continuarán su curso conforme a la ley y la Constitución”, señaló.

Asimismo, agregó que espera que las investigaciones en las que trabajó concluyan con decisiones judiciales acordes con el trabajo adelantado.