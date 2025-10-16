Presidente Petro se retracta de sus señalamientos contra el fiscal Mario Burgos

El presidente Gustavo Petro cumplió con la orden del Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá, al realizar una manifestación pública en la red social X, en la que reafirmó la presunción de inocencia del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, a quien había calificado anteriormente como “narcofiscal” y de estar vinculado con personas implicadas en el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

El pronunciamiento se da luego de que el juez considerara que las declaraciones del mandatario vulneraron los derechos fundamentales del funcionario al buen nombre, honra, integridad personal y dignidad humana “De acuerdo a lo analizado y considerado, tanto en primera como en segunda instancia, prima la protección y garantía del buen nombre, dignidad humana y honra del señor Fiscal Burgos ya que en nuestro ordenamiento jurídico existe el principio de presunción de inocencia” describe el fallo del Juzgado.

En cumplimiento de la orden, el mandatario reconoció que el fiscal Burgos “tiene investigaciones, pero no tiene condenas, ni sanciones judiciales o disciplinarias en su contra a la fecha, y que, como todo ciudadano colombiano, goza de la presunción de inocencia consagrada en nuestra Constitución Política”.

Presidente Petro - fiscal Mario Burgos Foto: Presidencia - Fiscalía

El presidente señaló además que sus afirmaciones previas “constituyen juicios de valor” y aprovechó el mensaje para reafirmar su compromiso con la independencia judicial, destacando que es un pilar del Estado Social de Derecho.



En su mensaje, el mandatario insistió en que acata las decisiones judiciales como “pilar fundamental de la institucionalidad democrática”, aunque advirtió que la orden genera una tensión entre su deber de cumplir las órdenes judiciales, al solicitarle realizar dicha retractación en un Consejo de Ministros, sin embargo, asegura que fue realizada por medio de su red social por las limitaciones impuestas en la sentencia del Consejo de Estado del 16 de septiembre, que restringe sus alocuciones públicas a temas de urgencia nacional.

Presidente Gustavo Petro. Foto: AFP

“Una orden judicial que me exige hablar se enfrenta a otra que me ordena callar (...) ¿Puede silenciarse a quien, por mandato de ese mismo artículo, debe ser símbolo de la unidad del pueblo colombiano? Con el más profundo respeto hacia las altas cortes, considero que esta contradicción encierra un riesgo grave de censura institucional”, puntualizó el mandatario.