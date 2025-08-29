Juez ordena a presidente Petro que en dos días rectifique acusaciones contra fiscal Mario Burgos

El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá falló una tutela a favor del fiscal Mario Andrés Burgos y ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar varias declaraciones públicas en las que lo vinculó con presuntas irregularidades en el caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

El fallo señala que las afirmaciones del mandatario vulneraron los derechos al buen nombre y a la honra del funcionario judicial. Según la decisión, “cuando las declaraciones públicas afectan derechos de terceros, el legítimo derecho a expresarse libremente debe ceder ante la presunción de inocencia y los derechos a la honra y al buen nombre”.

Entre las manifestaciones cuestionadas se encuentran las emitidas en un Consejo de Ministros el 4 de febrero de 2025, en las que el presidente Petro preguntó: “¿Por qué la muerte del fiscal Pecci quedó en manos del fiscal Burgos, y el fiscal Burgos sacó al asesino del proceso?”.

Marcelo Pecci Foto: AFP

El despacho también citó expresiones del mandatario en las que afirmó: “Un señor de la Fiscalía, jefe del CTI, traqueteando para Europa toneladas de cocaína (...). ¿Quién lo puso ahí? El mismo que puso a Burgos. Es la misma banda”.

El juez ordenó que el presidente publique la rectificación en la red social X y en otros escenarios donde realizó las acusaciones, precisando que no existe sentencia judicial que condene al fiscal Burgos ni pruebas que lo vinculen con estructuras criminales.