Retiran a conjuez de Corte Suprema mencionado en declaración por Gustavo Moreno

La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia separó del cargo de conjuez a Enrique del Río González, a raíz de la información que suministro el exfiscal Luis Gustavo Moreno en su declaración del pasado 3 de noviembre ante ese tribunal.



En dicha declaración, Moreno asegura que el exmagistrado Francisco Ricaurte le dijo "quiero presentarte al abogado que estamos promoviendo, es importante que lo tengamos en cuenta, es un amigo cartagenero, también es muy amigo de Gustavo (Gustavo Malo)".



"Me habla de Enrique del Río González, de hecho en la Universidad Sergio Arboleda, como yo aplacé varias clases de mi doctorado, en alguna de ellas, yo no lo conocía, me saluda y me dice: "tenemos un amigo en común, es el doctor Francisco Ricaurte, estamos ahí fuertes, estamos en la misma línea", y yo como ya estoy más en la Unidad Anticorrupción lo tengo en cuenta", dijo Moreno.



De hecho, fuentes de la Corte señalan que del Río González fue nombrado en marzo de este año por recomendación de Gustavo Moreno



"En esos días Pacho (Francisco Ricaurte) me comunica en ese entretanto cuando lo nombran conjuez, tal vez me invitó a un cóctel, (...) y me menciona que es una de las personas que están acercando y haciendo lo que se había hecho conmigo: acercándolo a la sala, reunión con los magistrados y demás como en su momento se hizo conmigo, Ruth Marina, con los magistrados que asistieron a la oficina y demás", añadió Moreno en su declaración.



Fuentes de la Corte le dijeron a Blu radio que la decisión de separar a del Río González del cargo obedece a que se perdió la confianza. Aún no hay investigación en su contra, pues directamente no se le relaciona con los sobornos del cartel de la toga.



