Revelan espeluznante audio de 'cobradiarios' planeando hipotecar casas de morosos

La Fiscalía tiene en su poder varias interceptaciones de llamadas donde quedaron evidenciadas las amenazas por parte de unos 'cobradiarios', llamados ‘Los Gavilleros’, a sus clientes y cómo los presionaban para que hipotecaran sus casas.

En una de las conversaciones se puede escuchar como uno de los miembros de esta organización habla con otro sobre la posibilidad de hipotecar la vivienda de una morosa para pagar la deuda.

"Estoy aquí donde la vieja de los pescados, la que le debe $6.600.000, ella no me ha dado plata, solo $40.000 la semana pasada. Ella quiere hipotecar la casa, que se le descuente lo que debe, ¿cuánto va a cobrarle? No sé como es el negocio", dijo uno de los 'cobradiarios' a quien sería su jefe.

"Digale que le hipoteco al 5 % ", aseguró el otro 'cobradiario'.

Escuche aquí el audio completo:

Este martes, la Fiscalía les imputará cargos a ‘Los Gavilleros’ por los delitos de concierto para delinquir, tortura y desplazamiento forzado, toda vez que al menos dos de sus víctimas debieron abandonar el departamento por temor.

‘Los Gavilleros’ tenían tres años en actividad y aunque el negocio está registrado de forma legal, prestaban dinero al 25 % de interés e intimidaban a sus víctimas por teléfono y de no pagarles procedían a allanar las casas de sus clientes para llevarse las cosas de valor.