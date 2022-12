“Sale manejando como loco, dejándome tirado”: escolta agredido por representante John Fredy Núñez

Luego de que, a través de su cuenta de Twitter, la Unidad Nacional de Protección (UNP) denunciara el escándalo que protagonizó el representante a la Cámara por las Circunscripciones de Paz del departamento de Caquetá, John Fredy Núñez Ramos, el pasado viernes 23 de diciembre, cuando agredió (en pleno estado de embriaguez) a su escolta y condujo indebidamente el vehículo blindado asignado para su protección, Blu Radio pudo conocer el informe presentado por el escolta a sus superiores y la anotación que hizo en la Estación de Policía de Florencia, Caquetá.

Según se puede leer en el documento dirigido a Alberto Cortéz Fajardo, director de la Unidad de Protección en el departamento, hacia las 12:37 de la madrugada, del viernes 23 de diciembre, el congresista se dirigía hacia su apartamento ubicado en una zona conocida de Florencia, cuando en pleno camino Núñez solicitó al conductor que tomara una calle en contravía, acto que fue negado por el escolta, quien comenzó a recibir golpes en el cabezal de la silla por parte del parlamentario.

“Cabe anotar que el señor representante Jhon Fredy Núñez Ramos estaba en alto estado de embriaguez, ya que estaba consumiendo bebidas alcohólicas desde las 12:30 p. m. del día 22 de diciembre de 2022. El señor con palabras groseras me pide que le entregue el vehículo, que él puede manejarlo. Al yo hacerle caso omiso, el señor me golpea la silla del conductor por la parte de atrás con varios puños a la altura de la cabeza, de los cuales uno de ellos me golpea en la concha de la oreja derecha, haciéndome perder el control del vehículo y casi me hace causar un accidente de tránsito”, dice el documento.

Sostiene el integrante de la UNP que luego de varios intentos de agresión e insultos, el parlamentario se retira del lugar, dejando a la deriva al escolta y conduciendo el vehículo, algo que está prohibido por la norma; y que al estar borracho puso en riesgo la integridad de los dos policías que integraban el esquema de seguridad y la esposa del congresista. Afirma, adicionalmente, que esta no es la primera vez que Núñez tiene este tipo de comportamiento de violencia y malas palabras en contra de sus hombres de protección.

