"Si hay condena, Petro terminaría pagando de su bolsillo": abogado de Angie Rodríguez

En un oficio de 12 página, Angie Rodríguez radicó una demanda formal ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, con el que solicita abrir una investigación contra el presidente Gustavo Petro, de la mano del abogado Manuel Villanueva, quien, en diálogo con Recap de Blu Radio, aseguró que “es necesaria una reparación al buen nombre”.

“Las denuncias buscan establecer la posible responsabilidad del mandatario en cuatro conductas penales. La primera corresponde al presunto delito de peculado por aplicación oficial diferente. Esto se relaciona con lo que la doctora Angie Rodríguez ha denunciado sobre la insistencia del presidente de la República y, según ella, también del ministro de Hacienda, para obtener el billón de pesos que actualmente administra el Fondo Adaptación, entidad de la cual es gerente”, puntualizó.

Sin embargo, ante las declaraciones del presidente Petro, en especial por la historia clínica de Rodríguez, Villanueva precisó que es necesaria una reparación por daños morales y al bueno nombre.

El abogado explicó que, de prosperar una eventual condena contra el Estado, la indemnización sería asumida inicialmente con recursos públicos. No obstante, posteriormente la Nación podría ejercer una acción de repetición para recuperar ese dinero del patrimonio del servidor público cuya actuación haya originado el daño, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley y exista una decisión judicial que así lo permita.



“Cuando los funcionarios de manera irresponsable generan daños por capricho personal, pues está esta figura jurídica que hace que ese funcionario responsable, irresponsable, perdón, pague por lo que hizo y pague en términos económicos. Entonces finalmente se iría en contra del capital del presidente de la República si llega a ser encontrado responsable el Estado en este caso”, explicó.

El abogado afirmó que algunos de esos hechos habrían incluido actos de intimidación contra la exfuncionaria, razón por la cual solicitaron que las autoridades investiguen lo ocurrido y adopten medidas para garantizar su seguridad mientras avanzan los procesos judiciales.