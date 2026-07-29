Angie Rodríguez denuncia amenazas de muerte tras revelaciones del Gobierno Petro.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, radicó denuncias penales ante la Fiscalía por las amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones que, según su defensa, ha recibido tras las declaraciones entregadas a BLU Radio sobre presuntas irregularidades ocurridas al interior del Gobierno Nacional.

El abogado de Rodríguez, Manuel Villanueva, explicó que las denuncias buscan que se investiguen los hechos denunciados, así como el origen de las amenazas que, según afirmó, surgieron después de que la exfuncionaria relatara situaciones relacionadas con el presidente Gustavo Petro y otros integrantes del Gobierno.

De acuerdo con la denuncia, Rodríguez también denunció que cuando se desempeñó como directora del Fondo Adaptación fue víctima de amenazas de muerte y extorsiones por parte de personas que, según manifestó, podría identificar y que presuntamente pertenecían a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), quienes buscaban obligarla a tomar decisiones relacionadas con el manejo de recursos de esa entidad.

En el documento radicado ante la Fiscalía, la exdirectora del Dapre sostuvo que mantuvo desacuerdos con el presidente Gustavo Petro cuando se negó a dar trámite al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes, al considerar que no cumplía con los requisitos para el cargo. Según la denuncia, desde ese momento habría comenzado a recibir amenazas e intimidaciones contra ella y su familia.



La denuncia también menciona que la noche del 13 de enero de 2026, un día antes de su salida del Dapre, el presidente Gustavo Petro habría realizado señalamientos en su contra durante una reunión en la Casa de Nariño. Además, Rodríguez afirmó que fue intimidada cuando el mandatario hizo referencia a su pasado como integrante del M-19.

Otro de los apartados de la denuncia hace referencia a la muerte del coronel Óscar Dávila, exjefe de seguridad del presidente, indicando que algunos uniformados le habrían manifestado que su fallecimiento no correspondió a un suicidio, sino a un homicidio presuntamente ocurrido al interior de la Casa de Nariño. La exfuncionaria aseguró que esas versiones incrementaron su temor por las consecuencias de las revelaciones conocidas.

Finalmente, el abogado Manuel Villanueva recordó que Angie Rodríguez ya había presentado otras denuncias contra Juliana Guerrero y Gabriela Muñoz por presuntas irregularidades y presiones indebidas relacionadas con actuaciones en el Ejecutivo y la Aerocivil. Con las nuevas acciones penales, la defensa solicita a la Fiscalía investigar las amenazas denunciadas y establecer la eventual responsabilidad de quienes estarían detrás de las intimidaciones.