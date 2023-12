“Si los hechos son reales, nos están suplantando”: director de la SAE sobre denuncia de coimas

El director de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Daniel Rojas, se enfrenta a acusaciones de supuestas coimas vinculadas a la entrega de bienes incautados a narcotraficantes. En una entrevista con Mañanas Blu, Rojas negó cualquier conocimiento de Carmen Yaneth Bran Jaramillo, quien se identifica como la intermediaria que habría solicitado los sobornos. Rojas enfatizó que la SAE no cobra coimas por sus trámites y explicó que todos los procesos se llevan a cabo mediante actos administrativos y documentación oficial.

El funcionario anunció que la SAE ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos y afirmó estar dispuesto a colaborar con las autoridades. En una carta dirigida a la Fiscalía, Rojas solicitó que se le declare víctima en los casos de corrupción y que, en caso de existir una investigación formal, se vincule a él y a la entidad como víctimas.

Rojas expresó su preocupación por la presunta suplantación de su nombre para estafar a ciudadanos con propiedades de la SAE. Enfatizó que, si los hechos son reales, la entidad está siendo suplantada, y subrayó su interés en esclarecer la situación y colaborar con las autoridades.

“En caso de que sea cierto lo que yo le he solicitado a la Fiscalía, es que esta señora estaría utilizando mi nombre para engañar ciudadanos, porque no se le cobra a ningún ciudadano por ningún trámite ante la SAE”, aclaró el funcionario, quien enfatizó en que no tiene relación con Bran Jaramillo y que la SAE ya había iniciado acciones legales en su contra en el pasado.

Publicidad

En el desarrollo de la entrevista, Rojas abordó la relación de la SAE con Inmobiliaria Santo Domingo, uno de los principales depositarios de la entidad. Afirmó que la administración actual está en proceso de remover a esta entidad por incumplimientos y destacó que la SAE busca desconcentrar sus activos.

En la actualidad, tiene a cargo más de 800 inmuebles que hacen parte del inventario de la SAE. Estos depositarios, Sociedad Santo Domingo, fue removida o está en proceso de remoción por parte de nuestra administración por incumplimientos indicó.

Además, se discutió el caso específico de una propiedad por la cual se habría pagado una coima de 150 millones de pesos para obtenerla. Rojas insistió en que la SAE no escrituró la propiedad en cuestión y que la administración busca determinar si hubo suplantación de funcionarios para estafar a personas.

Publicidad

En relación con la denuncia de coimas, Rojas solicitó a la ciudadanía utilizar los canales oficiales para comunicarse con la SAE y denunciar cualquier intento de soborno por parte de funcionarios. Además, hizo hincapié en su disposición a esclarecer los hechos y colaborar con las autoridades en caso de existir una investigación formal.

Le puede interesar: