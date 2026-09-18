Sin acuerdo terminó conciliación entre Eva Ferrer, Verónica Alcocer y Manel Grau en CCB

Sin acuerdo terminó la audiencia de conciliación entre Eva Ferrer, Verónica Alcocer y Manel Grau, realizada el pasado 14 de septiembre en la Cámara de Comercio de Bogotá, dentro de la disputa relacionada con el pago de recursos que Ferrer reclama por trabajo de asesoría durante la campaña presidencial y la llegada del expresidente Gustavo Petro.

La diligencia tenía como propósito buscar un acuerdo sobre el pago de una suma que, de acuerdo con la defensa de Ferrer, supera los 640 millones de pesos y correspondería a recursos que estarían pendientes por labores realizadas durante ese periodo.

La defensa de Eva Ferrer, encabezada por la abogada María Soledad Morales, ha señalado que la disputa central corresponde a una deuda relacionada con labores de asesoría civil y comercial que, según sostiene, no fueron remuneradas en su totalidad.

La defensa también sostiene que a Ferrer le habrían dejado de pagar los últimos cuatro meses de trabajo y que los acuerdos de pago pactados para su llegada a Colombia contemplaban recursos tanto en euros como en pesos colombianos.



Blu Radio consultó a la defensa de Ferrer, quien confirmó que no hubo acuerdo y señaló que con esta diligencia se agotó la etapa de conciliación que era necesaria antes de acudir a los juzgados y que consideraban una mejor opción para finalizar con dicho conflicto.

De acuerdo con la defensa, esta fue la tercera convocatoria a conciliación. Verónica Alcocer estuvo representada en la diligencia por su abogado, quien no aceptó conciliar, mientras que Manel Grau había informado previamente que no asistiría y que tampoco tenía interés en participar en el trámite.

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Al no alcanzarse un acuerdo, la defensa de Ferrer señaló que queda la posibilidad de iniciar las acciones judiciales civiles correspondientes para reclamar los recursos que considera pendientes.

Este trámite se desarrolla de manera paralela a la indagación que adelanta la Fiscalía General de la Nación para establecer el alcance de la información contenida en una serie de audios publicados, en los que se hacen señalamientos sobre presuntas irregularidades relacionadas con Verónica Alcocer y personas de su círculo cercano.

Las grabaciones contienen conversaciones atribuidas a Eva Ferrer, en las que se mencionan presuntos manejos irregulares de dinero, supuestas contrataciones en entidades del Estado y otros hechos que son objeto de verificación por parte del ente investigador.