Testimonio salpica a senadora Yamina Pestana con irregularidades en EPS indígena

En el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra la senadora de Córdoba por el Partido Conservador, Yamina Pestana, Blu Radio conoció la que sería la evidencia definitiva por el aparente desvío de dineros de la EPS indígena Manexka para financiar su campaña política.

Se trata del testimonio de Cecilia Inés Santero, una humilde cocinera que fue contratada en el restaurante La Cueva del Indio, municipio de Tuchín, el cual sería de propiedad de Pedro Pestana, hermano de la congresista y prófugo de la justicia.

La mujer, al igual que otras personas, habría sido engañada para endosar varios cheques girados por millonarias y distintas sumas, a fin de promover la carrera al Legislativo de Yamina Pestana, presuntamente a expensas de la salud de los nativos en esa zona del país.

Santero Solano rindió su testimonio ante un intendente de la Policía Judicial, hoy adscrito a la SIJIN de Barranquilla, y quien misteriosamente no aportó el audio al expediente en su momento, según fuentes consultadas por Blu Radio.

“A mí me pidieron un favor para que yo hiciera parte del restaurante, como si yo fuera la dueña, para que yo prestara mis documentos, y yo los presté porque no creí que eso fuera a causarme ningún problema; y resulta y pasa que no salgo siendo dueña del restaurante, sino que más adelante me salen diciendo que hay unos cheques firmados con mi nombre, cheques que jamás firmé ni tampoco los cobre”, manifiesta Cecilia Santero en la diligencia.

En otro parte de su declaración, la mujer que tuvo que salir de Córdoba y a cuyo nombre fue girado un cheque por más de 16 millones 700 mil pesos, el cual fue endosado a Yamina Pestana, se refiere a los visitantes asiduos del restaurante La Cueva del Indio cuando, pese a que querían hacerla aparecer como dueña, apenas se ganaba 300 mil pesos.

“Cuando empezó la señora Alexadra Soto (segunda administradora del restaurante) iba frecuentemente la señora Yamina Pestana”, señala la testigo.

Cabe recordar que el 11 y 12 de julio de 2016, la DIJIN realizó 6 diligencias de registro y allanamiento a la EPS Manexka y a varias IPS utilizadas para la comisión de delitos que lesionaron el erario público destinado a la salud de los indígenas del resguardo Zenú, y logrando la captura de 12 personas.

Blu Radio ha intentado comunicarse durante esta jornada con la senadora Pestana, sin recibir respuesta hasta el momento.

