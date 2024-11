Tía de Mauricio y Yhonier Leal insiste en que hay otra persona involucrada en el asesinato

Tres años después del asesinato del famoso peluquero Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, a manos de su hermano Yhonier Leal, la tía de los estilistas, María Dinner Hernández, reveló en una entrevista que no descarta la posibilidad de que haya otra persona responsable del crimen.

Según María, Yhonier llamó a su familia después de ser condenado a 55 años y 3 meses de cárcel por el doble homicidio, asegurando que era inocente y que no había cometido el crimen. La tía también mencionó que alguien más tuvo que haber ayudado a Yhonier a cometer el crimen, ya que era imposible que lo hubiera hecho solo.

“Yhonier solo no pudo haber hecho eso. Yo no sé quién estuvo ahí, pero lo único que yo digo es que Yhonier solo no lo hizo, había una o dos personas más ahí. Lo sospecho por las palabras de Yhonier”.

Nuevas revelaciones sobre el caso Mauricio Leal

María Dinner Hernández reiteró en diálogo con el medio Focus Noticias que Yhonier hacambiado su versión de los hechos en varias ocasiones, lo que ha generado sospechas sobre su involucramiento en el crimen. Además, mencionó que Yhonier había dicho que no había cometido el crimen porque tenían que dejar una evidencia: “Esa evidencia fui yo”, según le dijo Leal.

Recientemente, Yhonier Leal fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad La Tramacúa, en Valledupar, después de que se descubriera que tenía elementos de comunicación en su celda en La Picota, en Bogotá. El abogado de las víctimas, Elmer Montaña, aseguró que este traslado garantizará que Yhonier cumpla su condena sin gozar de privilegios.

Yhonier Leal fue condenado a más de 55 años de cárcel por el asesinato de su hermano y su madre. La Fiscalía presentó más de 100 pruebas que acreditaban su responsabilidad en el doble homicidio, incluyendo una carta suicida que Yhonier habría obligado a su hermano a redactar. Estas pruebas fueron fundamentales para sustentar la condena.