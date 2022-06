Tras matar a su bebé, Yenni Higuera se fue a dormir tranquilamente y sin lágrimas: padre del menor

Se siguen conociendo detalles escalofriantes del crimen de Yenni Higuera Casallas contra su propio hijo de dos años, a quien habría ahogado en las playas de Buritaca, Santa Marta , el pasado mes de abril; fue capturada en Bogotá y ahora deberá responder por el delito de homicidio agravado.

“Eso fue muy macabro”, comentó en diálogo con Mañanas Blu Edwin Guerrero, papá del bebé, quien, además, reveló las pruebas que tiene la Fiscalía contra Higuera, luego de entrevistar a varias personas y ver los videos de las cámaras de seguridad de los lugares donde se vio por última vez a mamá e hijo.

“Con las pruebas de la Fiscalía cada vez más pierdo las esperanzas de que haya sido un accidente (…) Ella sale y entra al agua con él. Había unas huellas alrededor de mi hijo”, contó Guerrero.

“Esa noche ella durmió tranquilamente. La Fiscalía le preguntó cómo pudo dormir sabiendo que el niño estaba tirado en la playa. Ella durmió tranquila, sin lágrimas; después se le pierde el rastro”, añadió sobre los testigos a los que accedió el ente investigador para determinar que pasó. Sin embargo, sigue pidiendo justicia y escuchar de la misma Yenni por qué lo hizo .

Relató que se separó de ella el 15 noviembre porque ella le rapó el cabello al niño porque esa noche él no se quedó en la casa: “Al otro día la llamé para almorzar y no contestó. A las 5:00 de la tarde me manda una foto del niño, estaba totalmente rapado, tenía cara cansada; ella se empezó a desquitar con mi hijo desde ese momento”.

“Me denunció por violencia intrafamiliar luego de rapar al niño. Luego me pidió que volviéramos y le dije que no y me dice: ‘vas a saber muy pronto de mi’. Me llegó una citación de la Comisaría de Kennedy, que yo la había agredido. Eso lo tomó para alejarme del niño”.

Aseguró que, incluso, Casallas bautizó al niño por la Iglesia católica y él nunca se enteró.