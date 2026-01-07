En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Tras polémica por fiesta vallenata en Nicaragua, Óscar Muñoz sería enviado a embajada en Guyana

Tras polémica por fiesta vallenata en Nicaragua, Óscar Muñoz sería enviado a embajada en Guyana

Reubicar un funcionario en el exterior cuesta alrededor de 10.000 dólares en viáticos, más el costo de los tiquetes al país de destino, y teniendo en cuenta que durante el proceso de traslado se les mantiene el sueldo de su cargo.

