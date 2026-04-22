Trasladaron a 'Kiko' Gómez y ‘Marquitos' Figueroa de la cárcel La Picota por orden de Petro

En las últimas horas el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) realizó un fuerte operativo en la Cárcel La Picota de Bogotá y en el pabellón Eron de ese centro de reclusión los guardas volvieron a encontrar licores y elementos prohibidos.

Fuentes al interior del Inpec le confirmaron a este medio que durante todo este miércoles, 22 de abril, se adelantaron en total 11 traslados; dos de los internos son Marcos de Jesús Figueroa García y Juan Francisco Gómez, conocidos con el alias de 'Marquitos' Figueroa y 'Kiko' Gómez, respectivamente.

Sin embargo, el móvil de los traslados de estos últimos no tiene que ver con la incautación de licores y otros elementos en La Picota, sino más bien con una orden desde el Gobierno del presidente Gustavo Petro quien en su último consejo de ministros se refirió a ambos y lanzó fuertes dardos al funcionamiento del Inpec.

“Yo tengo muchas dudas de la dirección del Inpec, muchas, incluida el plan que tienen de concentrar unos bandidos de esos, creo que en La Picota, creo, en Bogotá, para cuadrar el plan por el señor Guajiro, este, ‘Kiko' Gómez y el otro, ‘Marquitos’ le dicen, para ver si pueden destruir la imagen del presidente”, señaló el jefe de Estado.



BLU Radio, 'Kiko Gomez' / Foto: Noticias Caracol

Sobre los sitios de reclusión a donde fueron traslados ‘Kiko' Gómez y ‘Marquitos' Figueroa señalan altas fuentes del Inpec que serán llevados a cárceles de máxima seguridad.

Tras el operativo sorpresa en la cárcel La Picota de Bogotá, las autoridades encontraron licor dentro de las celdas de los hermanos Santiago y Pablo Prada, conocidos como alias ‘BlackJack’, presuntos articuladores de una red de lavado de activos vinculada al Clan del Golfo.