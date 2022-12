Un sobrino pidió a mi abuela llevar la maleta que contenía droga: Carolina Rico

Carolina Rico, esposa del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno habló en Semana.com sobre los líos que la envuelven a ella y a su pareja por varios delitos.



Rico se refirió a al episodio en el que Moreno siendo fiscal recibió dinero de un indiciado: “El miércoles Gustavo me dijo que se iba a Miami de trabajo con dos fiscales. Nos devolvimos el domingo. En el aeropuerto nos hicieron una requisa, nos pidieron la billetera. Se llevaron las cosas a un cuartico y las revisaron”.



“A Lyons lo vengo a conocer ahora en los periódicos. No tenía ni idea quién era. A Pinilla lo había visto hace mucho tiempo. La verdad yo casi no le preguntaba del trabajo a Gustavo”, aclaró Rico sobre su relación con Lyons y Pinilla.



Rico habló sobre la investigación que se adelantó en su contra por narcotráfico en la cual se culpó a su abuela por el delito tal como lo dio a conocer en exclusiva hace algunos días BLU Radio.

“Esa maleta se la dio mi abuela a mi papá y le pidió el favor de que se la llevara a una sobrina para que la recogiera allá en París. Mi abuelita en ese momento tenía unos 89 años”, contó.

“Esa era la maleta en la que le llevaban al hospital la ropa a mi abuelita. Creo que un sobrino de ella le pidió que se la llevara a la hija que vivía en Londres. De París la maleta iría a Londres”, dijo.





En la misma entrevista la mujer habló sobre el dinero y la consignación que encontraron en su cartera en el aeropuerto de Miami: “Le pedí plata a Gustavo para comprarle algo a mi papá. Finalmente, no compré nada. Guardé los billetes, pero ni idea que iba a pasar todo eso”.



“Es una consignación a una cuenta que yo abrí en Estados Unidos cuando mi hija nació. Cada vez que he ido a Estados Unidos le depositaba algo ahí. Tengo un recibo de la casa de cambio donde compré”, dijo.



La esposa de Moreno, también habló sobre la forma en que conoció al exfiscal “A Gustavo lo conocí en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Yo tenía un problema muy grande y él llegó como un ángel a mi vida”.



“Lo conocí como abogado. Yo vivía en Paris. Venía a Bogotá a visitar a mis papás y a mi abuela paterna que estaba muy enferma. Me iba a devolver en un vuelo de Air France una noche. Ingresé al aeropuerto, pasé todos los controles y justo antes de abordar me dijeron que si podían revisar mi maleta. Ahí encontraron estupefacientes”, contó.



“Mi papá comenzó a buscar abogado y no sé realmente cómo llegó a él (Moreno). Mi papá me dice que nos vamos a ir con él, que era joven, responsable y que les dio seguridad. Gustavo llega y hace un análisis del caso”, explicó.



Rico también se refirió a la forma en que se enteró de la captura de su esposo: “Me enteré haciendo mercado. Una tía me empezó a escribir preguntándome qué sabía de Gustavo, si estaba bien y si había visto noticias. Al rato me dice “a Gustavo lo capturaron”. Quedé en shock”.



“A hoy no lo puedo creer. Para mí Gustavo Moreno es una persona intachable. Me siento en una película, en una pesadilla”, aseguró.



La mujer también contó cómo fue su visita al exfiscal dentro de la cárcel: “Fui el domingo a verlo a cárcel La Picota. La visita es impactante. Fue duro, difícil. Ese día había niños. Es muy triste. Verlo allá me dio muy duro. Le dije que no habláramos de lo que pasó. A mí no me tiene que dar explicaciones”, concluyó.