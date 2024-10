Uribe explica por qué se retiró de la audiencia en proceso por falsos testigos

El expresidente Álvaro Uribe se retiró de la audiencia virtual en su contra, en la que se le acusa de soborno a testigos y fraude procesal. Uribe justificó su decisión alegando la falta de garantías procesales y la imposibilidad de su defensa para revisar adecuadamente las pruebas clave, lo que, según él, afecta su derecho fundamental a una defensa justa.

Uribe denuncia falta de garantías en el proceso judicial

Durante la audiencia, Uribe interrumpió a la jueza del caso para reclamar que la negativa de aplazar la diligencia impide a su defensa evaluar correctamente las pruebas recién entregadas, como el computador y el celular de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en el caso. El expresidente insistió en que sin tiempo para analizar la información contenida en estos dispositivos, su equipo legal no puede preparar una estrategia sólida.

Hoy, en un mensaje publicado en X (anteriormente Twitter) el día de hoy, Uribe detalló las razones por las que decidió retirarse de la audiencia y señaló que se le está negando su derecho a presentar pruebas. A continuación, algunos puntos clave de su comunicado:

Las razones de Uribe para retirarse de la audiencia

Acceso tardío a las pruebas: Uribe señaló que en septiembre, la jueza del caso aceptó que la defensa necesitaba la copia digital, el teléfono y el computador del testigo Monsalve. Estos dispositivos estaban en poder de la Corte Suprema, que los había decomisado.

Uribe señaló que en septiembre, la jueza del caso aceptó que la defensa necesitaba la copia digital, el teléfono y el computador del testigo Monsalve. Estos dispositivos estaban en poder de la Corte Suprema, que los había decomisado. Acceso limitado a las pruebas: el expresidente indicó que su defensa no tuvo acceso a los dispositivos hasta el 30 de septiembre, al final de la tarde, lo que dejó poco tiempo para analizar más de 800 gigabytes de información.

el expresidente indicó que su defensa no tuvo acceso a los dispositivos hasta el 30 de septiembre, al final de la tarde, lo que dejó poco tiempo para analizar más de 800 gigabytes de información. Solicitud de aplazamiento denegada: los peritos de la defensa pidieron un plazo adicional para inspeccionar el contenido de los dispositivos, solicitud que fue rechazada por la jueza.

los peritos de la defensa pidieron un plazo adicional para inspeccionar el contenido de los dispositivos, solicitud que fue rechazada por la jueza. Incongruencias en las pruebas: Uribe también afirmó que existen incongruencias entre la copia digital de las pruebas entregada por la Fiscalía y los dispositivos originales, lo que agrava la situación. Según el expresidente, la Fiscalía no ha informado sobre estas discrepancias.

Uribe también afirmó que existen incongruencias entre la copia digital de las pruebas entregada por la Fiscalía y los dispositivos originales, lo que agrava la situación. Según el expresidente, la Fiscalía no ha informado sobre estas discrepancias. Retiro de la defensa: ante la negativa de aplazar la audiencia, el abogado defensor de Uribe, el Dr. Jaime Granados, también se retiró, lo que llevó al expresidente a tomar la misma decisión.

Uribe

Publicidad

La retirada de Uribe y su defensa ha generado un nuevo punto de tensión en este prolongado caso judicial. La negativa de la jueza a otorgar más tiempo para analizar las pruebas ha sido vista por Uribe como una violación a su derecho de defensa, lo que complica aún más el panorama judicial para el exmandatario.

Uribe finalizó su mensaje con un fuerte reclamo: "Le rogué a la señora juez que no me dejara sin pruebas", y dijo que no le quedó otra opción más que retirarse de la audiencia, al igual que lo hizo su abogado horas antes.