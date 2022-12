Uribe Noguera aparece sin antecedentes judiciales en página de la Policía

En la página de Internet que tiene habilitada la Policía Nacional para la consulta de antecedentes penales de cualquier ciudadano, Rafael Uribe Noguera, condenado por el secuestro, violación y asesinato de la niña Yuliana Samboní, aparece sin ningún registro penal.

Tras hacer la búsqueda por el número de documento de Uribe Noguera, la página de la Policía Nacional arroja la siguiente información:

“La Policía Nacional de Colombia informa: Que a la fecha, 19/12/2017 a las 10:35:54 el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº 79948528 y Nombres: URIBE NOGUERA RAFAEL ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula correspondan con el documento de identidad suministrado. Si tiene alguna duda con el resultado, por favor acérquese a las instalaciones de la Policía Nacional de Colombia. Esta consulta solo es válida para el territorio colombiano obedeciendo a los parámetros establecidos en el ordenamiento constitucional”.



Los ciudadanos pueden acceder a este servicio a la comunidad suministrado por la Policía Nacional a través de la dirección: https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/



La Policía le explicó a BLU Radio que en la plataforma solo hay información cuando la Fiscalía pasa el reporte. Es decir, cuando hay una condena definitiva o una orden de captura vigente.

En el caso de Uribe Noguera, este no tiene una orden de captura pendiente porque ya se ejecutó y en el sistema no está la condena en su contra por la muerte de la niña porque la decisión final no ha sido remitida por la Fiscalía.

La Policía, dijo, además, que así como el caso de Rafael Uribe Noguera puede ser frecuente encontrar casos de otros delincuentes que aparezcan sin requerimientos pendientes porque en investigaciones en curso la información no se suministra en una plataforma pública.