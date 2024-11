Xavier Vendrell llega a la Fiscalía para declarar sobre la campaña Petro Presidente 2022

El empresario español Xavier Vendrell acaba de llegar a las instalaciones de la Fiscalía en Bogotá. El fiscal Elkin Ardila Espinosa le va a tomar declaración juramentada sobre su papel en la campaña Petro Presidente 2022 , la financiación de la misma, los pagos por sus servicios y si se violaron o no los topes de campaña.

El cuestionado empresario catalán en una entrevista con Blu Radio , declaró: "Me pagaron 100 millones de pesos por trabajar 20 meses… a mí no me contrató la campaña, me contrató una empresa que estaba contratada por la campaña… La campaña Petro contrató a una empresa y esta empresa me pagaba a mí por hacer un trabajo…Y alguien dice y esto ¿por qué no lo has dicho antes? Porque no me ha preguntado a mí".

Vendrell aprovechó en esa entrevista para abordar las acusaciones de haber amasado una fortuna en Colombia a través de contratos con el gobierno de Petro.

Según un artículo del diario español ABC , se sugiere que Vendrell podría haber acumulado más de 500 millones de pesos en el país. Sin embargo, él niega rotundamente estas afirmaciones, describiendo su trayectoria empresarial como transparente y llena de desafíos.

Esta fue la entrevista a Xavier Vendrell

Noticias en desarrollo...