Yhonier Leal solicitó tarjetas de crédito de su hermano durante inspección del CTI

Este viernes, 9 de junio, se dieron a conocer nuevas pruebas en el caso de Mauricio Leal. Esto, durante la audiencia que cursa contra Yhonier Leal , su hermano, quien está preso en la cárcel La Picota de Bogotá por este crimen.

Según el ente acusador, en cabeza de la investigadora del CTI Olga Lucía Rincón, el día que la Fiscalía conoció la muerte de Mauricio Leal y se dirigió al punto donde ocurrieron los hechos, Yhonier Leal le pidió de "manera insistente" los tokens de las tarjetas de crédito de su hermano, según él, para asegurarse que las peluquería siguieran funcionando.

"Yhonier no preguntó sobre los cuerpos ni lloró. No se le notó ningún sentimiento. Llevo 20 años en esta labor y he visto los sentimiento de las personas, familiares, pero él nunca tuvo alguna alteración fuera de lo normal, o sea, todo era como si nada para él. Estaba pendiente de lo que estábamos haciendo y siempre con sus manos en la chaqueta", declaró la investigadora durante la audiencia, quien manifestó que esto causó curiosidad en ella.

Asimismo, según Rincón, Yhonier Leal pidió de forma insistente los token y tarjetas de crédito de su hermano, Mauricio Leal, los cuales estaban dentro de una maleta diciendo que tenía que trabajar para que las peluquerias siguieran funcionando: "Al terminar nosotros, se le dijo al señor Yhonier que íbamos a dejar sellado por orden de la fiscal de La Calera, se le solicitó que retirara los elementos personales, él pues al principio estaba reacio dijo que no, pero se le dijo que no podía ingresar a este inmueble, que por favor retirara los elementos que iba a utilizar".

Otro detalle revelado por el CTI de la Fiscalía es que el cuerpo de Mauricio Leal no solo tenía lesiones por arma cortopunzante, sino también tenía hematomas que indican que fue golpeado, antes de ser asesinado.

La Fiscalía pedirá 60 años de cárcel contra Yhonier Leal. En la última audiencia por este caso se volvió a declarar inocente por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y su mamá, Marleny Hernández.

