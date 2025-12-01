¿Adicción al celular? 1 de diciembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este lunes, 1 de diciembre:
- Estudios revelan que revisar el celular al menos 110 veces al día significaría un problema de adicción o apego al teléfono inteligente.
- Desde Las Vegas, el periodista Miguel Garzón informó cuáles son las novedades de Amazon Web Services. Por su puesto, la inteligencia artificial es la protagonista.
- Daniela Figueroa, gerente de Operaciones e Innovación Educativa de la Fundación Sandbox, contó detalles del laboratorio que tendrán con los jóvenes antes de terminar este año, pues la final será el 9 de diciembre en Bogotá.