¿Adicción al celular? 1 de diciembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este lunes, 1 de diciembre:



Estudios revelan que revisar el celular al menos 110 veces al día significaría un problema de adicción o apego al teléfono inteligente.

Desde Las Vegas, el periodista Miguel Garzón informó cuáles son las novedades de Amazon Web Services. Por su puesto, la inteligencia artificial es la protagonista.

Daniela Figueroa, gerente de Operaciones e Innovación Educativa de la Fundación Sandbox, contó detalles del laboratorio que tendrán con los jóvenes antes de terminar este año, pues la final será el 9 de diciembre en Bogotá.