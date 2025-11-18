Caídas de plataformas en el mundo: 18 de noviembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este lunes, 18 de noviembre:
- La caída de una plataforma de gestor de seguridad ocasionó la falla de diferentes páginas como X (antes Twitter), ChatGPT, Downdetector y más.
- La nueva herramienta que está probando Meta en Facebook para detectar videos duplicados y así notificar al usuario, quien pude decidir si es el mismo contenido para que lo restrinjan o no.
- Paola Martínez, directora de servicios para pasajeros de Wingo, ahondó sobre los simuladores inmersivos que usan los auxiliares de vuelo para mejorar su preparación al momento de atender vuelos.