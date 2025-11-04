¿Cambios en LinkedIn? 4 de noviembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este martes, 4 de noviembre:
- LinkedIn afirmó que se aproximan cambios en la red social con la inclusión de la inteligencia artificial en determinados países, pero no "alterarán o modificarán" los perfiles de los menores de edad.
- Google Maps integra inteligencia artificial para guiar a los conductores a tomar el "mejor carril" para así avanzar más rápido durante el trayecto en las vías.
- En el evento 'Colombia 4.0', liderado por el MinTIC, se habla sobre las criptomonedas, así como el avance del Bitcoin en El Salvador.