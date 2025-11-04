¿Cambios en LinkedIn? 4 de noviembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este martes, 4 de noviembre:



LinkedIn afirmó que se aproximan cambios en la red social con la inclusión de la inteligencia artificial en determinados países, pero no "alterarán o modificarán" los perfiles de los menores de edad.

Google Maps integra inteligencia artificial para guiar a los conductores a tomar el "mejor carril" para así avanzar más rápido durante el trayecto en las vías.

En el evento 'Colombia 4.0', liderado por el MinTIC, se habla sobre las criptomonedas, así como el avance del Bitcoin en El Salvador.