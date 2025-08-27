ChatGPT enfrenta demanda por muerte de joven: 27 agosto 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 27 de agosto, en La Nube:



Apple Fitness+, la nueva actualización con todo lo relacionado con salud que permite monitoreos, actualizaciones, recomendaciones y muchas más funciones con inteligencia artificial.

Google sigue en la pelea mundial con Gemini, su inteligencia artificial. Ojo con los datos personales que suministra, pues cada búsqueda lo puede dejar expuesto.

Una familia demandó a OpenAI por la muerte de su hijo adolescente. Aseguran que ChatGPT ayudó a que se quitara la vida.

Escuche el programa completo de La Nube aquí: