ChatGPT enfrenta demanda por muerte de joven: 27 agosto 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: agosto 27, 2025 09:25 p. m.
Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 27 de agosto, en La Nube:
- Apple Fitness+, la nueva actualización con todo lo relacionado con salud que permite monitoreos, actualizaciones, recomendaciones y muchas más funciones con inteligencia artificial.
- Google sigue en la pelea mundial con Gemini, su inteligencia artificial. Ojo con los datos personales que suministra, pues cada búsqueda lo puede dejar expuesto.
- Una familia demandó a OpenAI por la muerte de su hijo adolescente. Aseguran que ChatGPT ayudó a que se quitara la vida.
Escuche el programa completo de La Nube aquí: