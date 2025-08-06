¿Cómo utilizar la IA?: 6 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: agosto 06, 2025 09:03 p. m.
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 6 de agosto:
- Valentina Ponc, fundadora de Laboratorio AI, habló sobre la inteligencia artificial y cómo están enseñando a las personas a utilizar estas herramientas.
- También se habló de cómo la tecnología está transformando la manera en que aprendemos y desarrollamos habilidades: desde aprender idiomas con Duolingo hasta tocar piano con Simply Piano.
- Además, se destacó cómo plataformas como Khan Academy ofrecen educación de calidad de forma gratuita, y cómo aplicaciones como AnkiMobile o Enfocar pueden ayudar a estudiar mejor, recordar más y ser más productivos.