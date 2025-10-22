¿Detener a la IA es posible?: 22 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos este miércoles, 22 de octubre, en La Nube:



Se unieron 800 personalidades el ámbito religioso, tecnológico, científico, empresarial y más para debatir sobre el avance de la inteligencia artificial y su impacto global. Pidieron una pausa “simbólica”.

¿La inteligencia y el desarrollo tecnológico tiene límites? Estudio habla de la regulación y el descontrol de estos nuevos desarrollos.

La Superintendencia de Industria de Comercio (SIC) cerró las operaciones de importante Fintech, fundada por creador de ChatGPT. Todo se debe al tratamiento de datos.

Escuche el programa completo de La Nube aquí: