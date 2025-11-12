¿El videojuego del año? 12 de noviembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 12 de noviembre:



La Escuela de Robótica de Chocó liderará en una maratón tecnológica 'Pacific Code' para fomentar el talento en estas áreas y así exportarlo.

'Ghost of Yōtei', videojuego exclusivo de Play Station, se perfila para ser el juego del año por sus gráficos y evolución en la trama.

Diego Espitia, consultor senior en Telefónica Tech Colombia, ahondó sobre la alianza que se tendrá para que los menores de edad puedan estar protegidos cuando usan redes sociales y evitar que se vean afectados por el contenido que consuman.