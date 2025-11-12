¿El videojuego del año? 12 de noviembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 12 de noviembre:
- La Escuela de Robótica de Chocó liderará en una maratón tecnológica 'Pacific Code' para fomentar el talento en estas áreas y así exportarlo.
- 'Ghost of Yōtei', videojuego exclusivo de Play Station, se perfila para ser el juego del año por sus gráficos y evolución en la trama.
- Diego Espitia, consultor senior en Telefónica Tech Colombia, ahondó sobre la alianza que se tendrá para que los menores de edad puedan estar protegidos cuando usan redes sociales y evitar que se vean afectados por el contenido que consuman.