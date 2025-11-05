Golpe a Shein en Europa: 5 de noviembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 5 de noviembre:
- La ministra de Digital de Taiwán es protagonista al calificar la inteligencia artificial como "un parásito que está dividiendo a los humanos".
- Francia suspende temporalmente a Shein tras polémica por muñecas sexuales con apariencia de niña.
- María Artunduaga, médico-científica y fundadora de Samay, habló sobre el algoritmo que se ha diseñado para detectar enfermedades en su primera etapa y así tratarlas a tiempo.