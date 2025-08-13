Publicidad

Innovación de YouTube para menores: 13 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 13 de agosto de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 09:17 p. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 13 de agosto:

  • El nuevos sistema de YouTube para identificar a los menores de edad y, de esta manera, mostrarles videos apropiado, al igual que establecer los tipos de búsquedas.
  • Las innovaciones tecnológicas que tendría el Mundial de la Fifa del 2026 para mejorar la experiencia de los aficionados, ¿podrán identificar a jugadores a distancia dentro del estadio?
  • Se está volviendo viral tejer o coser a mano entre los jóvenes para alejarse de las pantallas.

