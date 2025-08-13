Innovación de YouTube para menores: 13 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 13 de agosto:



El nuevos sistema de YouTube para identificar a los menores de edad y, de esta manera, mostrarles videos apropiado, al igual que establecer los tipos de búsquedas.

y, de esta manera, mostrarles videos apropiado, al igual que establecer los tipos de búsquedas. Las innovaciones tecnológicas que tendría el Mundial de la Fifa del 2026 para mejorar la experiencia de los aficionados, ¿podrán identificar a jugadores a distancia dentro del estadio?

para mejorar la experiencia de los aficionados, ¿podrán identificar a jugadores a distancia dentro del estadio? Se está volviendo viral tejer o coser a mano entre los jóvenes para alejarse de las pantallas.