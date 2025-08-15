Publicidad

Innovador reloj para ciclos menstruales: 15 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 15 de agosto de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 15, 2025 08:12 p. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 15 de agosto:

  • Carolina Correa, PR manager de Huawei Devices Colombia, contó cómo un reloj de esta marca puede realizar un seguimiento de los ciclos menstruales de la mujer.
  • Conozca cómo se buscará mejorar la experiencia de las personas al momento de realizar compras en páginas web y así evitar que dejen "abandonados" los carritos de compra.
  • Miguel Garzón realizó un informe especial con las series y películas recomendadas para este puente festivo; incluye varios estrenos en diferentes plataformas digitales.

