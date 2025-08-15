Innovador reloj para ciclos menstruales: 15 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 15 de agosto:



Carolina Correa, PR manager de Huawei Devices Colombia, contó cómo un reloj de esta marca puede realizar un seguimiento de los ciclos menstruales de la mujer.

Conozca cómo se buscará mejorar la experiencia de las personas al momento de realizar compras en páginas web y así evitar que dejen "abandonados" los carritos de compra.

y así evitar que dejen "abandonados" los carritos de compra. Miguel Garzón realizó un informe especial con las series y películas recomendadas para este puente festivo; incluye varios estrenos en diferentes plataformas digitales.