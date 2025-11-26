Lanzamientos HBO Max: 26 de noviembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 26 de noviembre:



Donald Trump firma decreto para proyectos con inteligencia artificial y así potenciar desarrollos científicos. Se llama misión Génesis y protegería el derecho de autor.

El periodista Miguel Garzón contó detalles de las novelas, documentales y series que HBO Max lanzará en el 2026. Asimismo, habló de la última temporada de Strangers Things de Netflix.

Miguel del Río, directos de la escuela de negocios Broward International University, explicó porqué WhatsApp y Teams se han vuelto plataformas de conflictos digitales.