Lanzamientos HBO Max: 26 de noviembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 26 de noviembre:
- Donald Trump firma decreto para proyectos con inteligencia artificial y así potenciar desarrollos científicos. Se llama misión Génesis y protegería el derecho de autor.
- El periodista Miguel Garzón contó detalles de las novelas, documentales y series que HBO Max lanzará en el 2026. Asimismo, habló de la última temporada de Strangers Things de Netflix.
- Miguel del Río, directos de la escuela de negocios Broward International University, explicó porqué WhatsApp y Teams se han vuelto plataformas de conflictos digitales.