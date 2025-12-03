Novedades para compras en Navidad: 3 de diciembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 3 de diciembre:
- Mercado Libre dio conocer las novedades y la tecnología con la que están funcionando en este mes para cumplir las demandas de sus clientes. además, se conoció que habrá precios especiales el 12 de diciembre en la plataforma.
- Para los usuarios de Spotify, llegó el resumen del 2025 con las canciones más escuchadas, artistas y el cálculo de edad de acuerdo a la música que escuchen.
- El periodista Miguel Garzón contó detalles del videojuego MARVEL Cosmic Invasion y la particularidad de jugar cuatro personas al mismo tiempo.