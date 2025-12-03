Novedades para compras en Navidad: 3 de diciembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 3 de diciembre:



Mercado Libre dio conocer las novedades y la tecnología con la que están funcionando en este mes para cumplir las demandas de sus clientes. además, se conoció que habrá precios especiales el 12 de diciembre en la plataforma.

Para los usuarios de Spotify, llegó el resumen del 2025 con las canciones más escuchadas, artistas y el cálculo de edad de acuerdo a la música que escuchen.

El periodista Miguel Garzón contó detalles del videojuego MARVEL Cosmic Invasion y la particularidad de jugar cuatro personas al mismo tiempo.