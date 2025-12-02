¿Nueva limitación en Instagram? 2 de diciembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este martes, 2 de diciembre:



La red social Instagram estaría evaluando implementar una limitación de numerales, etiquetas o también conocidos como hashtag. Pasaría a ser solo de tres en cada publicación.

etiquetas o también conocidos como hashtag. Pasaría a ser solo de tres en cada publicación. Conozca la lista de los regalos más pedidos en tecnología para esta Navidad .

más pedidos en tecnología para esta . En la sección 'Momento cripto', Mauricio Tovar analizó cómo la inteligencia artificial puede identificar vulnerabilidades en los contratos inteligentes cuando se use el blockchain.