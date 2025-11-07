Nuevo enemigo para la atmósfera: 7 de noviembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 7de noviembre:



Padres tuvieron que pagar una multa de 2.000 euros luego de que un menor utilizara inteligencia artificial para generar una imagen sin ropa de su compañera.

Según cálculos científicos, los restos de cohetes y satélites que se queman en el espacio representan al rededor del 7 % de la contaminación atmosférica.

Los influenciadores 'Los del Ñam' tendrán su propio programa de cocina y tendrán invitados especiales, quienes decidirán el ganador en este 'versus'.