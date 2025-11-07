Nuevo enemigo para la atmósfera: 7 de noviembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 7de noviembre:
- Padres tuvieron que pagar una multa de 2.000 euros luego de que un menor utilizara inteligencia artificial para generar una imagen sin ropa de su compañera.
- Según cálculos científicos, los restos de cohetes y satélites que se queman en el espacio representan al rededor del 7 % de la contaminación atmosférica.
- Los influenciadores 'Los del Ñam' tendrán su propio programa de cocina y tendrán invitados especiales, quienes decidirán el ganador en este 'versus'.