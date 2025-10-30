¿Qué extinguirá a la humanidad? 30 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 30 de octubre:



Bill Gates afirmó que el cambio climático no extinguirá a la humanidad e hizo un llamado a que se mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos, sin importar donde vivan.

e hizo un llamado a que se mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos, sin importar donde vivan. 'Damian', el robot que crearon en Pasto para que los niños puedan mejorar su aprendizaje en materias del colegio.

para que los niños puedan mejorar su aprendizaje en materias del colegio. Francisco Delgado, CEO de 'Siete Tías', explicó cómo esta agencia realiza todos sus procesos con inteligencia artificial.