En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas
Avión presidencial
Huracán Melissa
Acuerdo comercial EEUU - China

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Qué extinguirá a la humanidad? 30 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 30 de octubre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 30 de octubre:

  • Bill Gates afirmó que el cambio climático no extinguirá a la humanidad e hizo un llamado a que se mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos, sin importar donde vivan.
  • 'Damian', el robot que crearon en Pasto para que los niños puedan mejorar su aprendizaje en materias del colegio.
  • Francisco Delgado, CEO de 'Siete Tías', explicó cómo esta agencia realiza todos sus procesos con inteligencia artificial.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad