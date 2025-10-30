¿Qué extinguirá a la humanidad? 30 de octubre de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: 30 de oct, 2025
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 30 de octubre:
- Bill Gates afirmó que el cambio climático no extinguirá a la humanidad e hizo un llamado a que se mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos, sin importar donde vivan.
- 'Damian', el robot que crearon en Pasto para que los niños puedan mejorar su aprendizaje en materias del colegio.
- Francisco Delgado, CEO de 'Siete Tías', explicó cómo esta agencia realiza todos sus procesos con inteligencia artificial.