Reloj inteligente con larga duración de batería: 20 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Actualizado: agosto 20, 2025 08:14 p. m.
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 20 de agosto:
- El Huawei Watch 5, el reloj inteligente que ha sorprendido gratamente a sus usuarios con su larga duración de batería y aplicaciones para medir el ejercicio, entre otras novedades.
- Las innovaciones tecnológicas en los conciertos para que mejoren las experiencias de los asistentes.
- Se lanzó en Estados Unidos el primer dispositivo para detectar el cáncer cervical; se puede comprar en droguerías.