Reloj inteligente con larga duración de batería: 20 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 20 de agosto:



El Huawei Watch 5, el reloj inteligente que ha sorprendido gratamente a sus usuarios con su larga duración de batería y aplicaciones para medir el ejercicio, entre otras novedades.

Las innovaciones tecnológicas en los conciertos para que mejoren las experiencias de los asistentes.

Se lanzó en Estados Unidos el primer dispositivo para detectar el cáncer cervical; se puede comprar en droguerías.