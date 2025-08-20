Publicidad

Reloj inteligente con larga duración de batería: 20 de agosto de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 20 de agosto de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 20, 2025 08:14 p. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este miércoles, 20 de agosto:

  • El Huawei Watch 5, el reloj inteligente que ha sorprendido gratamente a sus usuarios con su larga duración de batería y aplicaciones para medir el ejercicio, entre otras novedades.
  • Las innovaciones tecnológicas en los conciertos para que mejoren las experiencias de los asistentes.
  • Se lanzó en Estados Unidos el primer dispositivo para detectar el cáncer cervical; se puede comprar en droguerías.

