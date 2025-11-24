Subastas digitales: 24 de noviembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este lunes, 24 de noviembre:



Sam Altman, quien lidera el proyecto de criptomonedas Worldcoin con reconocimiento de iris , está en medio de una polémica por la presunta filtración de una conversación en la empresa que dejaría ver el preocupante ambiente laboral.

Mantener la ubicación encendida en dispositivos electrónicos de menores de edad también deja la puerta abierta para que ciberdelincuentes roben información.

Helena Balcázar, CEO de Superbid Colombia, explicó cómo funciona esta plataforma de subastas digitales.