Trump recibió los CEO de grandes tecnológicas: 5 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 5 de septiembre:



Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se reunió con los CEO de las grandes tecnológicas , entre los cuales incluyó al cofundador de Microsoft, Bill Gates; al director ejecutivo de Apple, Tim Cook; al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; pero no estuvo Elon Musk.

El Lenovo Innovation World 2025 se llevó a cabo en Alemania y presentó sus nuevos dispositivos con IA integrada, además de sus grandes colaboraciones, como la Fórmula 1.

se llevó a cabo en Alemania y presentó sus nuevos dispositivos con IA integrada, además de sus grandes colaboraciones, como la Fórmula 1. Sebastián Jasminoy, CEO de Fluvip, habló sobre cómo los influenciadores y la inteligencia artificial han transformado el marketing.