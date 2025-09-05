Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU
Movilidad Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Trump recibió los CEO de grandes tecnológicas: 5 de septiembre de 2025 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 5 de septiembre de 2025 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 05, 2025 08:29 p. m.

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este viernes, 5 de septiembre:

  • Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se reunió con los CEO de las grandes tecnológicas, entre los cuales incluyó al cofundador de Microsoft, Bill Gates; al director ejecutivo de Apple, Tim Cook; al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg; pero no estuvo Elon Musk.
  • El Lenovo Innovation World 2025 se llevó a cabo en Alemania y presentó sus nuevos dispositivos con IA integrada, además de sus grandes colaboraciones, como la Fórmula 1.
  • Sebastián Jasminoy, CEO de Fluvip, habló sobre cómo los influenciadores y la inteligencia artificial han transformado el marketing.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos