WhatsApp llega a Apple Watch: 6 de noviembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 6 de noviembre:



Tras caída de WhatsApp Web a nivel mundial, se confirmó que la aplicación de mensajería llegará al Apple Watch y los usuarios ya podrán responder mensajes sin necesidad de sacar el celular, pues antes solo se podía ver las notificaciones.

Web a nivel mundial, se confirmó que la y los usuarios ya podrán responder mensajes sin necesidad de sacar el celular, pues antes solo se podía ver las notificaciones. Google presentó oficialmente su proyecto para construir centros de datos en el espacio.

Francia investigará a TikTok por sus contenidos y si podría estar afectando los comportamientos de los menores de edad como, por ejemplo, a atentar contra su propia vida.