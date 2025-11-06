WhatsApp llega a Apple Watch: 6 de noviembre de 2025 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este jueves, 6 de noviembre:
- Tras caída de WhatsApp Web a nivel mundial, se confirmó que la aplicación de mensajería llegará al Apple Watch y los usuarios ya podrán responder mensajes sin necesidad de sacar el celular, pues antes solo se podía ver las notificaciones.
- Google presentó oficialmente su proyecto para construir centros de datos en el espacio.
- Francia investigará a TikTok por sus contenidos y si podría estar afectando los comportamientos de los menores de edad como, por ejemplo, a atentar contra su propia vida.